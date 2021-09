Diedorf braucht noch einen neuen Kindergarten

Plus Erst vor wenigen Monaten hat die Gemeinde Diedorf die neue Kita im Ortsteil Hausen eingeweiht. Jetzt ist klar: Eine weitere muss her. Wo soll sie hin?

Kaum Zeit zum Durchatmen gibt es für die Marktgemeinde Diedorf beim Thema Kinderbetreuung, nachdem die neue Kindertageseinrichtung St. Nikolaus in Hausen erst im Frühjahr bezogen werden konnte. Denn schon jetzt steht fest: Mit den Planungen für einen weiteren Neubau muss schon bald begonnen werden. Diese neue Einrichtung soll sogar Platz für fünf Gruppen bieten. Offen ist allerdings noch, in welchem Ortsteil sie gebaut werden soll.