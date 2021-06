Diedorf

18:20 Uhr

Diedorf plant neue Wohnungen an der Gewerbestraße

In Diedorf kann an der Gewerbestraße ein Projekt für weitere Wohnungen umgesetzt werden. Der Bauausschuss hat grünes Licht gegeben.

Von Jana Tallevi

Ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen kann jetzt mitten in Diedorf entstehen. Für einen entsprechenden Bauantrag im hinteren Bereich eines Gewerbegrundstücks hat der Bauausschuss der Marktgemeinde grünes Licht gegeben. Wie Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung mitteilt, könnten dort acht Wohneinheiten entstehen. Gewerbe- und Wohnimmobilien teilen sich im Mischgebiet an der Gewerbestraße den Raum. "Das ist die klassische innerörtliche Nachverdichtung", so Högg.

