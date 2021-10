Diedorf

Diedorfs Eukitea-Team freut sich in der neuen Spielzeit wieder auf Livepublikum

Plus Lockdown, Wassereinbruch, Corona-Fälle im Ensemble: Das Diedorfer Theaterhaus hat in den letzten Monaten einiges mitgemacht. Wie es nun wieder durchstarten will.

Von Gerald Lindner

Monatelang konnten die Akteure des Diedorfer Theaters Eukitea wegen der Pandemie-Maßnahmen, aber auch anderer Probleme, nicht mehr vor einem Livepublikum spielen. Lockdown, ein Wassereinbruch Anfang des Jahres, der den Seminarraum und den Theatersaal unbespielbar machte, sowie mehrere Corona-Fälle im Ensemble, darunter Theaterchef Stephan Eckl selbst, warfen das Team immer wieder zurück. Dennoch ließen sie sich nicht entmutigen und wollen in der Herbst-Winterspielzeit wieder voll loslegen. Dabei gibt's auch Neues zu erleben.Wasserschaden belastet Diedorfer Eukitea zusätzlich zu Corona

