Diedorf

19:30 Uhr

Eine wohltuende musikalische Auszeit in der Diedorfer Kirche

Klänge mitten ins Herz: Das gelang der Musikgruppe Vuimera mit einem Konzert in der Herz-Mariä-Kirche in Diedorf anlässlich der 15. Kulturtage.

Plus In der Kirche Herz Mariä in Diedorf tritt die fünfköpfige Gruppe Vuimera auf. Warum das Konzert still endet.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Eigentlich sollte die Musikgruppe Vuimera bereits im Herbst 2020 in der Kirche Herz Mariä in Diedorf auftreten. Corona hat es verhindert. Im Rahmen der 15. Diedorfer Kulturtage konnte das außergewöhnliche Konzert stattfinden. Pfarrer Hans Fischer hatte seine Kirche für etwa 80 wunderbare Minuten zur Verfügung gestellt.

