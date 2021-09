Fahrer im Suzuki begeht in Diedorf Unfallflucht

Zwei Autos streifen sich an einer Engstelle in der Lindenstraße in Diedorf mit ihren Außenspiegeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer ist am Mittwoch mit seinem Außenspiegel in Diedorf an einem entgegenkommenden Fahrzeug hängengeblieben. Der Unfall passierte um 17.20 Uhr in der Lindenstraße.

Der Unfallflüchtige war laut Polizei in einem Suzuki unterwegs und streifte an einer Engstelle den Spiegel eines Audi-Fahrers. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der Sachschaden am Audi wird auf 100 Euro beziffert. Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)