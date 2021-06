Falsche Telefonverträge: Polizei schnappt Betrüger in Diedorf

Die Polizei hat in Diedorf einen Betrüger erwischt. Der Bobinger soll für ältere Damen mit gefälschten Unterlagen teure Verträge abgeschlossen haben.

Ein mutmaßlicher Betrüger ist von der Polizei in Diedorf erwischt worden. Der Mann aus Bobingen soll sich als Mitarbeiter von Vodafone ausgeben haben. Am 5. und 8. März besuchte er laut Polizei zwei ältere Damen in der Dresdener Straße in Diedorf und gab an, dass er ein "analoges Kabel" gegen ein "digitales Kabel" austauschen müsse. Dabei forderte er in beiden Fällen auch die EC-Karte der Geschädigten, da er angeblich die Daten für die Geräte benötige. Der Service sei aber kostenlos.

Betrug in Diedorf: Mann schließt falsche Telefon- und Stromverträge ab

Der mutmaßliche Betrüger sagte den Damen, dass sie in den nächsten Tagen ein Paket erhalten werden. Dieses sollten sie jedoch nicht öffnen, sondern ihn anrufen. Erst nachdem die 14-tägige Widerrufsfrist für Haustürgeschäfte abgelaufen war, meldete sich der Mann wieder, entnahm die Vertragsunterlagen aus dem Paket und verschwand wieder.

Die beiden geschädigten Frauen stellten später fest, dass der Mann auf ihren Namen Vodafone-Telefonverträge abgeschlossen und dazu auch die Unterschriften auf Vertrag und Lastschriftmandat gefälscht hatte. Damit aber nicht genug.

Vorsicht vor diesen Betrugsmaschen 1 / 6 Zurück Vorwärts Handwerker-Trick: Mit einigen Maschen sind Betrüger in Bayern besonders erfolgreich. Oft geben Sie sich beispielsweise als Handwerker aus, um so Zugang zur Wohnung zu erhalten. Oder sie bitten um ein Glas Wasser. Sobald die Betrüger in der Wohnung sind, stecken sich in unbeobachteten Momenten Wertgegenstände ein.

Enkel-Trick: Diese alter Trick funktioniert leider immer noch. Die Betrüger rufen bei Senioren an und stellen sich als Freunde eines Enkels vor - der in eine Notlage geraten sei und nun Bargeld brauche. Wenig später steht dann ein angeblicher Bote vor der Haustür, um seinem Opfer die Ersparnisse abzunehmen.

Falsche Polizisten: Immer wieder rufen falsche Polizisten bei älteren Menschen an und bitten sie um eine angebliche Mithilfe bei Ermittlungen. Um Einbrechern eine Falle zu stellen, müssten Wertgegenstände vor die Tür gelegt werden. Die sammeln die Betrüger später einfach ein.

Falschgeld überprüfen: Auch bei dieser Masche geben sich die Betrüger als Polizisten aus. Sie klingeln aber direkt an der Haustür und behaupten, das Bargeld im Haus für eine Überprüfung mitnehmen zu müssen - es könnte sich nämlich um Falschgeld handeln. Gutgläubige Opfer merken erst Tage später, dass sie bestohlen wurden.

Geschäfte an der Haustür: Immer wieder überreden Betrüger Menschen an der Haustür zu dubiosen Geschäften mit teurer Ratenzahlung. Die Polizei weist darauf hin, dass sich so abgeschlossene Verträge innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen lassen.

Teure Telefonnummer: Manchmal hinterlassen die Betrüger auch einfach einen Zettel an der Haustür. Da niemand zu Hause gewesen sei, solle man wegen eines Pakets oder einer wichtigen Angelegenheit sofort eine bestimmte Nummer wählen - dieser Anruf kostet dann aber viel Geld.

Am 5. Mai tauchte der Mann erneut bei einer der beiden Geschädigten auf. Nun gab er an, dass er den Anschluss überprüfen müsse. Dazu fragte er die 84-jährige Frau auch nach ihrer Stromrechnung, welche ihm auch ausgehändigt wurde. Nur wenige Tage später bekam die Geschädigte eine Kündigungsbestätigung ihres bisherigen Stromanbieters und einen neuen Vertrag bei einem anderen Stromanbieter. Auch hier wurden mutmaßlich wieder Unterlagen gefälscht.

Die Polizei geht nun davon aus, dass der Mann Provisionen für die Vertragsabschlüsse erhält und dies das Motiv für die Fälschungen war. Gegen den mutmaßlichen Betrüger wurde Anzeige erstattet. (kinp)

Lesen Sie dazu auch: