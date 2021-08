Frau entsorgt in Diedorf ihren Müll im Altkleidercontainer

Ein Zeuge beobachtet, wie eine Frau ihre Töpfe und Pfannen illegal entsorgt. Sofort fotografiert er den Vorfall und legt die Aufnahmen der Aufstellerin des Containers vor.

Eine illegale Müllentsorgung hat ein Zeuge in Diedorf bemerkt. Der Mann beobachtete, wie ein Frau ihre Töpfe und Pfannen in einem Altkleidercontainer entsorgte.

Passiert ist der Vorfall bereits am Sonntag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau hatte gegen 14.50 Uhr in der Dammstraße ihre Küchenutensilien in den Container geworfen. Der Zeuge wies daraufhin die Frau auf die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes hin und fotografierte ihr Auto. Die Aufnahmen legte er anschließend der Aufstellerin des Altkleidercontainers vor. Diese erstattete im Anschluss daran eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung bei der Polizei. (thia)