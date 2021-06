Frau übersieht beim Ausparken in Diedorf ein anderes Auto

Eine 50-Jährige will vor einem Discounter rückwärts aus der Parklücke rangieren. Dabei übersieht sie eine 25-jährige Autofahrerin.

Nicht aufgepasst hat eine 50-jährige Autofahrerin am Samstag auf einem Parkplatz in Diedorf. Die Frau übersah beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto.

Nach dem Einkauf bei einem Discounter an der Straße "Am Straßfeld" wollte um 19.40 Uhr die 50-Jährige rückwärts aus einer Parklücke rangieren. Dabei übersah sie eine hinter ihr stehende 25-jährige Autofahrerin. Bei der leichten Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. (thia)