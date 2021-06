Wetterkapriolen: Freilichtbühne sagt ab, Freiluftkino startet

Am Tag, als der Kultursommer im Augsburger Land starten soll, fehlt nur einer: der Sommer natürlich.

In der Nacht zum Freitag ein heftiges Unwetter, tagsüber immer wieder Schauer. Unter diesen Umständen zogen die Macher des Eukitea-Theaters am Freitagvormittag die Reißleine. Die Premiere der "Rainbow-Meditations" wurde vom Freitag- auf den Samstagabend verschoben.

Dagegen wollte sich das Augsburger Liliom den Auftakt des Gersthofer Kinosommers nicht noch einmal vermiesen lassen. Nachdem die Premiere auf der "Potenzialfläche" (besser bekannt als Gersthofer Loch) am Donnerstagabend wegen der Unwetterwarnung hatte verschoben werden müssen, hieß es am frühen Freitagabend um 18 Uhr noch: Die Veranstaltung findet diesmal statt. Zudem klarte der Himmel merklich auf. Einlass für "Der Rausch" ist um 20 Uhr. Tickets gibt es online noch unter www.gersthoferkinosommer.de

Kinosommer: Keine Absage nach 18 Uhr

Bis 18 Uhr haben die Veranstalter täglich Zeit für eine Absage. Diese soll es nur bei extremen Wetterbedingungen wie einer Unwetterwarnung geben, Regen zählt nicht dazu. Bleibt nur die Frage, wer es sich für 12,10 Euro in einem Liegestuhl gemütlich machen will, während es von oben gießen könnte

Wer auf Nummer sicher gehen will: Für den Samstag und Sonntag sind die Wetteraussichten deutlich besser. Wer dennoch den Kulturgenuss in geschlossenen Räumen vorzieht, für den hat der Samstag eine gute Nachricht parat. Mit dem Auftritt des Kabarettisten Wolfgang Krebs endet in der Gersthofer Stadthalle eine monatelange Zwangspause. Am 1. Juli - in knapp einer Woche - wollen zudem die Kinos wieder in Betrieb gehen. Hinzu kommt: Nicht zuletzt im Augsburger Land ist eine ganze Reihe von Freiluftveranstaltungen angesagt. Stadtbergen, Zusmarshausen und Dinkelscherben zum Beispiel setzen in den kommenden Wochen auf Kultur pur. Der Sommer könnte also kommen mit viel Sonne und trocken-warmen Abenden. Zeit wär's.

