Diedorf

vor 16 Min.

Gibt es im Diedorfer Bürgerpark bald einen Wasserspielplatz?

Einen Umbau rund ums Thema "Wasser" kann sich die Fraktionsgemeinschaft in Diedorf für die Anlage im Bürgerpark vorstellen. Ob die dann so aussieht wie der Wasserspielplatz in Königsbrunn (Bild)?

Plus Fraktionsgemeinschaft setzt sich für Umbau der Spielplätze in Diedorf ein. Ideen für die Gestaltung gibt es. Warum die Umsetzung aber noch dauern wird.

Von Jana Tallevi

Die Landschaft der Spiel- und Freizeitplätze in Diedorf attraktiv umgestalten - das ist das Ziel eines Antrags der Fraktionsgemeinschaft von CSU, Grünen, Bürgerunion und FW an die Gemeinde. Horst Heinrich, CSU-Fraktionssprecher, stellte die Idee dahinter vor: So könnte etwa die Spiel- und Freizeitanlage im Bürgerpark unter das Thema "Wasser" gestellt und entsprechend umgestaltet werden. Sogar eine Aufweitung des Uferbereichs des Anhauser Bachs und ein separater Wasserlauf zum Spielen wären möglich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen