Opel-Fahrerin achtet in Hausen nicht auf die Vorfahrt

Die 51-Jährige fuhr laut Polizei um 14.30 Uhr in der Buchenstraße in Hausen und missachtete an der Kreuzung zur Bergstraße die Regelung „Rechts vor links“. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4500 Euro. (thia)