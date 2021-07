Schüler randalieren an der "Schmuttermühle" in Hausen

Fünf Schüler und eine Schülerin im Alter zwischen acht und 13 Jahren werden nach einer Randale am Sonntag von der Polizei aufgegriffen.

Randaliert haben Kinder am Sonntag auf dem Gelände der "Schmuttermühle" in Hausen. Eine Streife der Polizei konnte die fünf Schüler und eine Schülerin im Alter zwischen acht und 13 Jahren jedoch ermitteln.

Die Schüler hatten laut Polizei gegen 17 Uhr auf dem Gelände einige Beschädigungen verursacht. Unter anderem schlugen sie mit einer Spitzhacke mehrere Fenster ein. Ein ausgehebeltes Fenster warfen sie in die Schmutter. Die Polizeistreife konnte nach Eingang der Mitteilung in der nahe gelegenen Wiesenstraße die Schüler antreffen. Nach der Überprüfung der Personalien wurden sie von ihren Eltern abgeholt. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (thia)