Herbstmarkt zieht die Menschen nach Diedorf

Plus Viel los beim Herbstmarkt in Diedorf: Es schien, als hätten die Bürgerinnen und Bürger auf diese Gelegenheit gewartet. Geselliges Leben mit viel Sonne.

Besser hätte es nicht passen können. Hoch Jenny hatte ein Einsehen und somit konnte nach langer, pandemiebedingter Durststrecke endlich wieder gemütlich bei herrlichem Sonnenschein über den Diedorfer Herbstmarkt flaniert werden. Viele hatten wohl unter Entzugserscheinungen gelitten und genossen es nun umso mehr, mit Familie und Freunden wieder von Stand zu Stand zu spazieren, sehen und gesehen werden und das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Ein gemütlicher Spaziergang entlang der Lindenstraße und hinauf zur Schmuttertalhalle schien an diesem Marktsonntag in Diedorf obligatorisch.