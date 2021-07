Autofahrer und Kradfahrer fahren in Diedorf Vorderfrau ins Fahrzeugheck

In Diedorf und in Heretsried bemerken die Verkehrsteilnehmer zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihnen bremsen müssen.

Zwei Auffahrunfälle hat es am Dienstag im Dienstbereich der Polizei Zusmarshausen gegeben. Beteiligt waren einmal ein Autofahrer und einmal ein Kradfahrer.

Um 14.35 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Hauptstraße in Diedorf in Richtung Gessertshausen. An der Kreuzung zur Industriestraße musste eine 44-jährige Toyota-Fahrerin wegen einer roten Ampel halten. Dies bemerkte der 54-Jährige zu spät und fuhr auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 4000 Euro. Ein weiterer Auffahrunfall passierte um 18.50 Uhr auf der Staatsstraße 2036 zwischen Heretsried und Peterhof. Ein 47-jähriger Kradfahrer bemerkte zu spät, dass eine 23-jährige Mercedes-Fahrerin ihre Geschwindigkeit verringerte, um nach links in Richtung Lützelburg abzubiegen. Hier entstand ein Gesamtschaden von 3000 Euro. (thia)