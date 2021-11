Diedorf

06:30 Uhr

Hier sind die Hochwasserschwerpunkte in Diedorf

Die Feuerwehr in Willishausen wollte am 22. Juni 2019 eigentlich die Sonnwende feiern. Stattdessen musste sie zum Einsatz: Willishausen stand, wie hier am Dörleweg, unter Wasser. Jetzt gibt es Berechnungen, wo in der Marktgemeinde Starkregen besonders schlimme Folgen haben könnte.

Plus Eine Karte zeigt, welche Grundstücke in Diedorf von einem Starkregen besonders betroffen wären. Rückhaltebecken verschlimmern manchmal sogar die Lage.

Von Jana Tallevi

Eines haben der Karl-Hübsch-Weg in Biburg, der Dörleweg in Hausen, die Wellenburger Straße in Diedorf sowie die Bachstraße in Anhausen gemeinsam: Wenn es besonders stark regnet, könnten die Häuser und Grundstücke dort von einer wahren Sturzflut oder einem Hochwasser betroffen sein. Das hat jetzt Ingenieur Bernhard Unterreitmeier vom Büro Aquasoli per Livestream auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Diedorf klargemacht. Sein Büro hat die Straßenzüge der Marktgemeinde genau angeschaut und kartiert. Inzwischen kann jeder Grundstücksbesitzer sehen, ob sein Haus betroffen ist oder nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen