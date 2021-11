Diedorf

Infrastrukturmaßnahme: Wird Diedorf zum Verlierer des Bahnausbaus?

Plus In Diedorf werden schlimmste Auswirkungen bei zwei Streckenvarianten befürchtet. Es gibt auch Verwunderung in Richtung der "Autobahn-Gemeinden" im Norden.

Von Jana Tallevi

Die Worte von Bürgermeister Peter Högg waren deutlich: Kommt der Ausbau der Bahn-Bestandsstrecke, dann wird Diedorf zum Verlierer der Infrastrukturmaßnahme, die eigentlich viele Vorteile bringen soll. In der Gemeinderatssitzung in Diedorf ist jetzt erstmals nach der Vorstellung der vier Alternativen, die von der Bahn weiter für den Ausbau untersucht werden, über die neue Lage gesprochen worden. Noch schwärzer sieht Högg allerdings nicht für die Pläne für die Bestandsstrecke, sondern für eine andere Variante.

