Jetzt doch: Glasfasernetz für alle in Diedorf

Plus Ab September können sich Bürgerinnen und Bürger aus Diedorf für die Versorgung mit einem Glasfaser-Datennetz bis ins Haus melden. Das sind die Bedingungen.

Kehrtwende im Gemeinderat Diedorf: Nach anfänglicher Zurückhaltung bis Ablehnung hat sich der Gemeinderat jetzt doch für das Angebot der Unternehmen Deutsche Glasfaser und M-Net für einen möglichen Ausbau des Glasfasernetzes in Diedorf und allen seinen Ortsteilen entschieden. Für die Bewohnerinnen und Bewohner sämtlicher Straßenzüge soll der Ausbau sogar kostenlos funktionieren, es wird allerdings ein mindestens zweijähriger Vertrag mit einer der Anbieterfirmen nötig. Das hat die Gemeinde jetzt zum Umdenken bewegt.