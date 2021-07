Junge Mädchen wollten Waren im Wert von 160 Euro klauen

Eine Acht- und eine Elfjährige haben versucht, Artikel aus einem Drogeriemarkt in Diedorf an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

Zwei recht junge Langfinger sind am Dienstagabend in einem Drogeriemarkt in Diedorf beim Klauen erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, packten die beiden Schülerinnen im Alter von acht und elf Jahren gegen 18 Uhr Artikel in eine Tragetasche und einen Rucksack. An der Kasse bezahlten sie aber nur die Waren in der Tragetasche, weshalb beim Verlassen des Marktes der Alarm ausgelöst wurde.

Die Mädchen konnten vom Personal angehalten werden. Im Rucksack befanden sich Gegenstände im Wert von 160 Euro, so die Polizei. Die Schülerinnen wurden von der Mutter im Markt abgeholt. (AZ)