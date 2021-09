Klangexperimente aus dem Allgäu mit Vuimera bei den Diedorfer Kulturtagen

In wenigen Tagen starten in Diedorf die Kulturtage. Es gibt fünfmal zwei Eintrittskarten für den Auftritt von Vuimera zu gewinnen.

Eigentlich wollte die nicht alltägliche Musikgruppe Vuimera aus dem Allgäu bereits im vergangenen Oktober nach Diedorf in die Pfarrkirche Herz Mariä kommen. Doch es kam anders: Wegen der Corona-Pandemie war der Auftritt nicht mehr möglich. Diesmal soll es aber klappen. Im Rahmen der Kulturtage Diedorf ist ein Konzert mit dem Titel "AusZeit" geplant. Leserinnen und Leser der Augsburger Allgemeinen können für die 80 Minuten Musik bei Kerzenlicht fünfmal zwei Eintrittskarten gewinnen.

Termin ist am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der Pfarrkirche. Eine musikalische Auszeit für jede und jeden, außergewöhnlich und tief in die Seelen hinein, das versprechen die Musikerinnen und Musiker um Frontmann Peter Stannecker. Es geht um die Sehnsucht nach einer Symbiose zwischen Berg und Tal, Himmel und Erde. Vuimera bietet in ihren Klangexperimenten Melodien und Klänge zwischen Heimat, weichstem Bergjazz und Weltmusik.

Karten gibt es im Vorverkauf im Diedorfer Rathaus

Nach Diedorf kommen aus dem Vuimera-Team Hedwig Roth (Jodler), Melinda Rodrigues (Harfe), Markus Dinnebier (Bratsche), Benno Wechs (Diatonische Harmonie, Jodler, Kontrabass) und Peter Stannecker (Saxofon, Stimme).

Tickets zu 20 Euro können per E-Mail reserviert werden bei peter.stannecker@vuimera.com, diese müssen am Konzerttag bis 17.20 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden. Einen Vorverkauf gibt es auch im Ticketbüro des Marktes Diedorf im Rathaus bei Martina Bühler, Zimmer 16, Telefon 08238/3004-56, E-Mail: veranstaltungen@markt-diedorf.de. Einlass ist ab 17 Uhr, Restkarten gibt es an der Abendkasse. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Es gibt fünfmal zwei Karten zu gewinnen

Für das Konzert von Vuimera verlosen wir fünfmal zwei Eintrittskarten. Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de und beantwortet die Frage, aus welcher bayerischen Region Vuimera stammt. Einsendeschluss ist der 29. September, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355.

