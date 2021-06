Mit dem Rad nach Kreppen zum "Sommertag am Umweltzentrum"

Infos rund um Kräuter und Bienen, Gemütlichkeit in der Natur und die Möglichkeit zu einem Radausflug, das bot der "Sommertag am Umweltzentrum" in Kreppen.

Sommer, Sonne, Freizeit - diese Kombination gab es jetzt beim "Sommertag am Umweltzentrum" im Diedorfer Ortsteil Kreppen. Kombiniert wurde das Fest mit der jährlichen Aktion des Stadtradelns, an der Diedorf in diesem Jahr das erste Mal teilnimmt. Und tatsächlich waren bereits am Vormittag viele der Besucherinnen und Besucher mit dem Rad gekommen. Beim Stadtradeln sollen Menschen vom Auto aufs Rad umsteigen und kräftig Kilometer sammeln. In Diedorf sind seit dem Start der Aktion vor gut zwei Wochen bereits mehr als 18.500 Kilometer zusammengekommen, 2,7 Tonnen CO 2 konnten so im Gegensatz zum Autofahren eingespart werden. Das Stadtradeln läuft in diesem Jahr noch bis zum 2. Juli.

Neben ein paar schattigen Tischen im Innenhof, an denen man gemütlich mit einem Stück Kuchen oder einem leckeren Salat brunchen konnte, gab es verschiedene Führungen, bei denen das Gelände kennengelernt werden konnte. Bereits um 10 Uhr ging es mit der ersten Führung los. Markus Siefer lud zu einem informativen Kräuterrundgang ein, bei dem es Tipps und Tricks zur richtigen Verwendung der Kräuter aus unserer Region und deren Pflege gab. Demnächst sollen Infos rund um Pflege und Verwendung von Kräutern auch auf einer Internetseite zu finden sein. Die historischen Gärten hinter dem Umweltzentrum und Bienen waren Themen weiterer Inforunden über das Gelände.

Neu sind in diesem Sommer die Forscherinseln

Auch über die Führungen hinaus gab es weitere spannende Dinge zu entdecken. Wie Anna Röder, Umweltfachfrau der Gemeinde Diedorf und dort auch für das Umweltzentrum verantwortlich, erzählte, gibt es seit diesem Sommer einige Forscherinseln über das gesamte Gelände verteilt. Von einem interaktiven Fischmemory bis hin zur archimedischen Wasserschraube ist dort vor allem für die kleinen Forscher viel zu entdecken. Eine gelungene Veranstaltung - dies fand auch Martina Beisel, die mit ihrem Mann Markus und ihren beiden Kindern Ludwig und Franziska bei einem leckeren Salat die Natur genoss.

Lesen Sie dazu auch