Rennradfahrer nach Unfall bei Diedorf leicht verletzt

Ein 28-jähriger Rennradfahrer wird bei Diedorf von einem Auto erfasst. Leicht verletzt kommt er ins Krankenhaus.

Mit leichten Verletzungen ist ein 28-jähriger Rennradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Sonntag gegen 19.15 Uhr auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2510 von Biburg in Richtung Diedorf unterwegs. Als er im Ortsteil Kreppen die Schlipsheimer Straße kreuzen wollte, bog eine 32-jährige Mercedes-Fahrerin von Diedorf kommend nach rechts in die Schlipsheimer Straße ein. Der Radfahrer hätte warten müssen. In der irrigen Annahme, die Mercedes-Fahrerin würde ihn durchfahren lassen, fuhr er aber vom Radweg auf die Straße.

Wegen der tief stehenden Sonne soll die Frau den Radler übersehen haben und es kam zur Kollision. Den Sachschaden an Auto und Rennrad schätzen die Beamten auf insgesamt rund 700 Euro. (kinp)