Diedorf

vor 48 Min.

Krippe und Hort: Was soll der neue Diedorfer Kindergarten bieten?

Ein neuer Kindergarten wird in Diedorf gebraucht. Doch noch wollen die Gemeinderätinnen und -räte nicht entscheiden, wo er hinkommt. Am Anfang müsse ein Gesamtkonzept stehen, finden sie.

Plus In Diedorf fehlt dauerhafter Raum für fünf Kitagruppen. Doch die Frage nach dem Standort ist noch nicht wichtig, findet der Gemeinderat. Es geht um anderes.

Von Jana Tallevi

Unter Zugzwang - so sehen sich Verwaltung und Gemeinderat beim Thema möglicher Neubau einer Kindertagesstätte in Diedorf. Und das ist genau das, was die Rätinnen und Räte nicht wollen. Ob und wo in Diedorf nun ein neuer Kindergarten mit fünf Gruppen gebaut wird, ist deshalb nach der jüngsten Gemeinderatssitzung noch offen. Stattdessen will der Gemeinderat an einem anderen Ende anfangen zu überlegen. Doch die Aufsichtsbehörden verlangen zumindest ein Zeichen.

