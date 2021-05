"Künstler zu werden, schien für mich erreichbar zu sein"

Norbert Kiening hat schon früh geplant, Künstler zu werden. Und so hat es geklappt. Wie die Pandemie auch in einem Atelier lähmen kann und warum die Arbeit im Verband für ihn so wichtig ist.

Es sind die Menschen, die den Landkreis Augsburg prägen und es ist der Landkreis, der besondere Bewohnerinnen und Bewohner hervorbringt. In unserer Serie "Menschenbilder" wollen wir einige von ihnen vorstellen.

Ausbildung zum Buch- und Offsetdrucker, Design-Studium, Aufenthalte im Ausland: Wenn man Ihren Lebenslauf liest, Herr Kiening, scheint es, als hätten Sie von Anfang an geplant, zum einen Künstler zu werden, zum anderen schienen Sie aber auch fest entschlossen, davon leben zu können. Kann man das überhaupt so planen?

Norbert Kiening: Der Entschluss für eine freiberufliche künstlerische Karriere entstand eigentlich in meiner Zeit als Buch- und Offsetdrucker. In der Druckerei, in der ich meine Ausbildung machte, wurden für einen Künstler aus Dachau, Richard Huber, Holzschnitte am Heidelberger Zylinder (eine besondere Druckmaschine, Anm. d. Redaktion) in Auftrag gedruckt. Dies motivierte mich sehr und ich schloss mich dann der Künstlergruppe bei Wolfgang Huss im Dachauer Hinterland an. Motiviert haben mich schon die Bilder meines Vaters, die unser Haus zierten. Künstler zu werden, war kein fiktiver Plan, sondern entstand aus meinem Leben, dies ist für mich typisch, ich greife immer gerne nach den Möglichkeiten, die mir erreichbar scheinen und entwickele diese. Eine Zeit lang habe ich auch überlegt, die Landwirtschaft meiner Eltern im Nebenerwerb fortzuführen. Aber als Künstler fällt man da im Heimatdorf schon etwas aus der Rolle.

Wann war Ihnen denn klar, dass Sie Künstler werden wollen?

Kiening: Der Wunsch war schon länger da, aber dass es zu einer realen Möglichkeit werden könnte, kristallisierte sich erst nach dem Ende meiner Ausbildungszeit heraus. Jedoch war mir klar, dass dies weiterer Aus- und Fortbildung bedurfte. Unter anderem bot sich die Fachhochschule für Gestaltung in Augsburg an, insbesondere weil ich mit meiner Ausbildung schon einen fachlichen Grundstock gelegt hatte. Dort studierte ich unter anderem bei Professor Hafner und Professor Palm und im Hauptstudium bei Professor Bernhard.

"Mein größtes Glück: Meine Partnerin trägt das Wagnis mit"

Hatten Sie in Ihrem beruflichen Lebensweg da auch manchmal Glück? Und gab es auch Zweifel?

Kiening: Mein größtes Glück ist wohl, dass meine Partnerin das Wagnis und die Unsicherheit, die ein freies berufliches Künstlerleben mit sich bringt, trägt und mitlebt und mich auch dabei bestätigt und vielfältig unterstützt. Wenn ein Auftrag oder ein Ankauf finanziell schwierige Zeiten überbrücken hilft, empfinde ich das als Glück. Und gute Wegbegleiter zu finden in Galeristen und Sammlern, auch das ist Glück. Aber ja, als unsere Kinder klein waren, da hatte ich manchmal auch Zweifel.

(Bei dieser Frage kommt Norbert Kienings Ehefrau Ursula hinzu.)

Ursula Kiening: Ich hatte da nie Zweifel. Aber ich habe ihn ja auch schon so kennengelernt, als selbstständigen Künstler und als Träger des Kunstförderpreises der Stadt Augsburg.

Nicht nur beruflich bestimmt die Kunst Ihr Leben, Sie sind darüber hinaus auch schon lange im Berufsverband Bildender Künstler Schwaben aktiv. Warum ist Ihnen diese Verbandsarbeit so wichtig?

Kiening: Dass ich mich für Gemeinschaftliches, für das Miteinander, aber auch für gerechte und transparente Bedingungen einsetze und dafür kämpfe, war mir schon in meiner Studienzeit wichtig, als ich mich in unserem Fachbereich als Studentenvertreter engagierte. Vielleicht resultiert das aus meiner Herkunft aus einem politischen Elternhaus. Mein Vater und auch die Geschwister und Schwager meiner Mutter waren immer politisch aktiv. So habe ich mich dann nach meinem Eintritt in den Berufsverband auch sehr schnell zur Wahl als Vorstand zur Verfügung gestellt, das ist nun mittlerweile 16 Jahre her. Kunst ist ein wichtiger, gestaltender Bestandteil der Gesellschaft und es lohnt sich, sich dafür einzusetzen.

"Wir wollen die Wertschätzung für Kunst und Künstler erhalten"

Und daran hat sich in den Jahren ihres Berufslebens nie etwas geändert?

Kiening: Oh doch. Vor ein paar Jahrzehnten gehörte es noch zum guten Ton für die öffentliche Hand und auch für Freiberufler, sich durchaus Kunst anzuschaffen. Das ist heute oft anders. Wenn heute über Kunst und Kunstförderung gesprochen wird, dann geht es nicht so oft um Werke aus dem Bildenden Bereich. Hingegen gilt Unterhaltung immer mehr als Kunst. Kunstwerke zu schaffen wird hingegen für immer mehr Menschen zu einem Hobby, das sage ich jetzt aber ganz wertfrei.

Das macht das wirtschaftliche Überleben für professionelle Künstler aus dem Bildenden Bereich aber nicht unbedingt leichter.

Kiening: Auch deshalb engagiere ich mich im BBK. Es gilt, die Wertschätzung für Kunstwerke und Künstler zu erhalten.

Im Landratsamt sind Bilder von Norbert Kiening im ersten Stock zu sehen. Bei der Einrichtung der Schau war Landrat Martin Sailer (links) dabei. Foto: Norbert Kiening (Archivbild)

Für viele Menschen ist Kunst ein Teil Ihrer Freizeit oder Ihres Privatlebens. Was machen Sie in Ihrem Privatleben? Und halten Sie Ihr Privatleben streng getrennt von Ihrem beruflichen Tun?

Kiening: Im Künstlerberuf lässt sich das ja nicht immer so ganz trennen, jedoch erlebe ich Ausstellungs- und Museumsbesuche schon als Teil meines Arbeitslebens und erhole mich gerne bei sportlichen Aktivitäten, dazu gehören durchaus auch Schafkopfrunden mit meinen Jugendfreunden. Kunstschaffen und Ausstellungen finden für mich selbstverständlich auch am Wochenende statt.

"Die Produktion ist kein Selbstzweck. Wir brauchen Ausstellungen"

Romantisch-naiv könnte man meinen, so ein Künstler verbringt doch sowieso viel Zeit zurückgezogen in seinem Atelier. Merken Sie die aktuelle Corona-Pandemie dennoch in Ihrem beruflichen Alltag?

Kiening: Im Prinzip ist das richtig, aber das heißt natürlich nicht, dass es besser wird, wenn man dazu gezwungen ist. Ich stelle fest, dass die Umstände dieser Pandemie mich in meiner Arbeit blockieren. Denn die Produktion im Atelier ist ja kein Selbstzweck, sondern auch dem Ziel gewidmet, einmal in einer gewissen Öffentlichkeit diskutiert zu werden. Dies findet leider nun schon im zweiten Jahr nicht statt, Videokonferenzen sind kein Ersatz und ohne öffentliche Ausstellungen kann ich in diesem Bereich nicht arbeiten.

In der Ausstellung Form und Farbe waren 2016 in der Schwäbischen Galerie in Oberschönenfeld auch Werke von Norbert Kiening zu sehen. Foto: Andreas Lode (Archivbild)

Was würden Sie voraussichtlich jetzt gerade machen, wenn nicht Pandemie wäre?

Kiening: Ich bereite eine Einzelausstellung im Kloster Oberschönenfeld vor, die, sobald es möglich ist, eröffnet werden wird. Eigentlich hätte das schon geschehen sein sollen. Nun können Besucherinnen und Besucher voraussichtlich ab dem 13. Juni kommen. In welchem Rahmen die Eröffnung stattfinden kann, ist noch offen. Zudem sind verschiedene Begleitveranstaltungen angedacht.

In vielen anderen durchaus kreativen Berufen ist der Austausch mit Kollegen, heute nennt man das oft Teamwork, bedeutend für das Ergebnis. Brauchen Sie diesen Austausch ebenfalls und wie kann er gelingen?

Kiening: In vielen Bereichen meines Berufes ist der Austausch mit anderen unabdingbar, das beginnt in der Verwaltung unseres Verbands, wo ich ständig mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Austausch bin und wir gemeinsam Projekte entwickeln. Aktuell steht etwa wieder das Drucksymposium an, sofern uns die Pandemie dies ermöglicht. Bei diesem langjährigen Projekt füllen wir unsere Räumlichkeiten im Abraxas mit Leben und entwickeln, produzieren in gemeinsamer Arbeit, jedoch jeder seine eigene Druckgrafik für eine Ausstellung. Teamwork passiert in Kunstjurys, die immer mit einer Gruppe von Kunstsachverständigen durchgeführt werden, oder in der Konzeption von Ausstellungen, die viel besser von der Hand gehen, wenn man harmonisch mit einem fachkundigen Kollegen zusammenarbeitet.

Die Jahresausstellung 2016 im Haus der Kulturen in Diedorf wurde ebenfalls von Norbert Kiening gestaltet. Auch Holz gehört zu den Materialien, mit denen er arbeitet. Foto: Norbert Kiening

In meiner künstlerischen Arbeit allerdings, hänge ich einem vielleicht altmodischen Modell anheim. Als Urheber verantworte und signiere ich meine Werke, seien es Bilder, Druckgrafik, Zeichnung oder Skulpturen persönlich und versuche diese auch soweit wie möglich originär mit meinen Händen und meinen Sinnen zu gestalten.

"Ich merke, dass meine Kräfte nicht ewig reichen"

Sie sind Jahrgang 1959, das Durchschnittsalter für den Renteneintritt in Deutschland liegt aktuell bei rund 63 Jahren. Ist das ein Thema für Sie?

Kiening: Das ist natürlich ein Thema für mich, da ich auch merke, dass meine Kräfte nicht ewig reichen und ich bin nicht der Ansicht, dass ich etwa im BBK unabkömmlich wäre. Da wäre es schön, wenn sich auch junge Künstlerinnen und Künstler engagieren würden für die gute Idee der gemeinsamen berufsständischen Arbeit, in der aktuell weitreichende Umstrukturierungen stattfinden.