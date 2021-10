Kulturtage Diedorf: Stainless Brass zwischen Blasmusik und Rock

Plus Bei den Kulturtagen in Diedorf bieten Musikerinnen und Musiker einen Stilbruch mit Ansage. Blechblasinstrumente eignen sich auch für Pop und Hip-Hop.

"Young, Wild & Blasmusik", so beschreiben sich die Musikerinnen und Musiker von Stainless Brass. Und so freuten sie sich, gemäß diesen Vorgaben, nach karger Corona-Zeit wieder auf den Brettern einer Bühne stehen und performen zu dürfen. "Auch sie haben sich, wie viele der Künstlerinnen und Künstler, die bei den Diedorfer Kulturtagen teilnehmen, bereit erklärt, trotz kurzer Vorbereitungszeit von drei Monaten aufzutreten", freute sich Bürgermeister Peter Högg.