Diedorf

vor 33 Min.

Kulturtage Diedorf enden mit tollem Auftritt des Musikvereins

Plus Zehn Tage lang steht in Diedorf vieles im Zeichen der Kultur. So kommen die Veranstaltungen an, und so soll es weitergehen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek und Jana Tallevi

"Musik und Kultur in allen Facetten tut gut", das war klar auch beim Abschiedskonzert der 15. Diedorfer Kulturtage, einer musikalischen Matinee des Musikvereins Diedorf, zu spüren. "Das Leben hat uns wieder, das war toll", und: "Schade, dass es schon wieder vorbei ist", so konnte man aus den Reihen der Besucher vielfach hören. Für Künstler wie auch Kulturinteressierte war die Kulturwoche pure Freude mit vielen Momenten, die die Herzen zum Hüpfen brachten.

