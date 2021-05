Modellflugplatz in Diedorf entwickelt sich zum illegalen Jugendtreff

Etwa 30 Jugendliche treffen sich am Diedorfer Modellflugplatz und der Schmutterinsel. Sie hinterlassen nicht nur Unrat.

Immer wieder ist es in den vergangenen Tagen am Skaterplatz in Diedorf zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gekommen. Nun gibt es offenbar einen neuen Treffpunkt.

Da sich Jugendliche und Heranwachsende am Skaterplatz getroffen und zahlreiche Verstöße begangen hatten, wurde diese Örtlichkeit in letzter Zeit verstärkt durch die Inspektion aus Zusmarshausen kontrolliert. Nicht zuletzt auch deswegen, da sich Anwohner wegen zu lauter Musik beschwerten und die etwa 30 Personen starke Gruppe immer wieder erhebliche Mengen an Müll hinterlassen wurden.

Mitglieder des Diedorfer Modellflugvereins müssen Unrat wegräumen

Zum neuen Jugendtreff hat sich nun wohl der Modellflugplatz und die Schmutterinsel entwickelt. Dies allerdings zum Leidwesen des Modellflugvereins MSV Diedorf. Die Vereinsmitglieder mussten den Unrat, den die Gruppe bei ihrem Zusammentreffen in den vergangenen Tagen hinterlassen hatte, aufräumen. Zudem kam es zu geringem Sachschaden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auch die Eltern der Jugendlichen auf ihre Aufsichtspflicht hin und bittet darum, den Nachwuchs dahingehend zu sensibilisieren, dass aktuell die immer noch gültigen Kontaktbeschränkungen gelten. (thia)