Motorradfahrer stürzt in Diedorf bei Ausweichmanöver

Eine 44-Jährige biegt von einer Seitenstraße auf die Hauptstraße ein. Nur durch eine Vollbremsung kann der Kradfahrer einen Zusammenstoß verhindern.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Ausweichmanöver in Diedorf gestürzt. Der 27-Jährige war um 7.55 Uhr auf der Hauptstraße in südwestlicher Richtung unterwegs, als plötzlich eine Autofahrerin aus der Seitenstraße einbog.

Bei dem Ausweichmanöver in Diedorf stürzte der Motorradfahrer

Um einen Zusammenstoß mit der 44-Jährigen in ihrem Opel zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer so stark ab, dass er stürzte. Dabei erlitt der 27-Jährige laut Polizei eine leichte Verletzung an der Hand. Der Schaden an seiner Suzuki beläuft sich auf rund 1000 Euro. (thia)