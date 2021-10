Diedorf

Nach eskalierender Party in Diedorf: So reagieren Gemeinde und Polizei

Plus Nach der Feier mit über 100 Jugendlichen in Diedorf werden Konsequenzen angekündigt. Alleine wird die Gemeinde das Problem wohl nicht lösen können.

Von Philipp Kinne

Nach der ausufernden Partynach in Diedorf will die Gemeinde Konsequenzen ziehen. Auch die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an. Mehr als 100 Jugendliche feierten am Freitagabend ausgelassen auf dem Skaterplatz. Laut Polizei kam es zu Flaschenwürfen und massiven Beleidigungen gegen die Beamten. Es ist nicht das erste Mal, dass eskalierende Feiern auf dem Platz für Aufsehen sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

