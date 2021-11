Diedorf

vor 18 Min.

Nach zwei Jahren gibt es wieder Musik im Eukitea

Plus Die beiden charismatischen Musiker Fred Brunner und Njamy Sitson bieten in Diedorf inspirierende Stunden voller Klänge und Poesie.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Auf diesen Abend haben die Besucher lange warten müssen. Nach fast zwei Jahren gab es endlich wieder ein Konzert im Theaterhaus Eukitea in Diedorf. Mit großer Freude kündigte somit Prinzipal Stephan Eckl den "Haus- und-Hof-Musiker" des Eukitea-Theaters an, der zusammen mit dem Multiinstrumentalisten, Geschichtenerzähler und Komponist aus Kamerun, daheim aber in Diedorf, den Besucherinnen und Besuchern ihres Weltmusikkonzerts zwei inspirierende Stunden voller Klänge und Poesie bot.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen