Diedorf/Neusäß

11.05.2021

Abi und Corona: Darauf müssen sich Abiturienten im Kreis Augsburg einstellen

Mit reichlich Abstand absolvierten die Abiturienten, wie hier im Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf, im vergangenen Jahr ihr Abiturprüfungen. In diesem Jahr sind die Vorgaben des Kultusministeriums noch komplizierter.

Plus Alles schon bekannt im zweiten Jahr mit Corona? Nicht so bei den Abiturprüfungen. Hier wird in den Gymnasien völlig neu geplant. Mit einigen Hürden.

Von Jana Tallevi

Viel Platz benötigen die Abiturientinnen und Abiturienten an den Schulen im Landkreis Augsburg, wenn am Mittwoch die erste Abiturprüfung geschrieben wird. Zwar ist am Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf und am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß die Turnhalle wie üblich für die allermeisten Prüflinge bereits hergerichtet. Doch in diesem Jahr sind noch weitere Prüfungsräume nötig - und damit auch besonders viele Lehrkräfte für die Aufsicht. Denn in der Turnhalle werden all jene ihr Deutsch-Abitur schreiben, die einen negativen Schnelltest vorweisen können. Für die anderen gelten weitere Regeln.

Themen folgen