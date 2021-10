Jugendlicher stürzt mit dem Rad und verletzt sich im Gesicht

Ein 16-Jähriger ist in Oggenhof vom Rad gestürzt. Ein Mann leistete Erste Hilfe, der Jugendliche kam ins Krankenhaus.

Am Freitag, 15. Oktober, ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein Fahrradunfall, bei dem ein 16-jähriger Jugendlicher leicht verletzt wurde. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad von Rommelsried bis in den Diedorfer Ortsteil Oggenhof gefahren. In der Straße Am Lehmberg stürzte er und wurde dabei im Gesicht verletzt. Ein 44-jähriger Mann, der zufällig vorbeigekommen war, leistete Erste Hilfe. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg zur weiteren Behandlung gebracht. Andere Personen seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen, teilt die Polizei mit. (jah)

