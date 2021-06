Paketfahrer bleibt an Hofsäule hängen

Einer Hofsäule zu nahe gekommen sei am vergangenen Samstag ein Paketfahrer mit seinem Fahrzeug, berichtet die Polizei. Die Säule blieb heil.

Der 23-jährige Fahrer eines Paketzustellerfahrzeugs streifte am Samstag, 26. Juni, gegen 16.20 Uhr, mit seiner linken Fahrzeugseite die Hofsäule in der Brunnenbergstraße. An seinem Fahrzeug wurde der linke hintere Kotflügel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Hofsäule blieb heil.

