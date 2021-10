Pfosten angefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der beim Rangieren in Diedorf einen Schaden von 800 Euro angerichtet hat.

Gut 800 Euro Schaden sind an einem Begrenzungspfosten entstanden, den ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen in Diedorf gerammt hat. Die Polizei geht davon aus, dass der Pfosten in der Friedensstraße beim Rangieren beschädigt worden ist.

Der Unfallverursacher hat sich bis jetzt noch nicht bei der Polizei gemeldet. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeidienststelle in Zusmarshausen unter Telefon 08291/18900 entgegen. (AZ)