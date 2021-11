Plan: Bis zum Frühjahr neuer Jugendplatz in Diedorf

Ausschuss in Diedorf spricht über Alternative zum Streethockeyplatz. Dort fühlen sich Nachbarn seit Langem durch laute Partys gestört.

Einen Ortsplan mit vier möglichen Standorten für einen neuen Treffpunkt für Jugendliche hat Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel jetzt auf die jüngste Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Entwicklung mitgebracht. Überreicht hatten ihm den Plan einige Diedorfer Jugendliche wenige Tage zuvor.

Damals hatten sich mehrere Gemeinderäte, Jugendpfleger Johannes Bockermann und vor allem viele Jugendliche nach der letzten großen Party auf dem Streethockeyplatz getroffen, bei der es Anfang Oktober auch zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen war (wir berichteten).

Jugendliche schlagen auch Sinnesgarten und Bürgerpark vor

Hier könnten sich die Jugendlichen demnach einen neuen Treffpunkt vorstellen, der den jetzigen am Streethockeyplatz an der Hauptstraße ersetzen könnte: am Sinnesgarten beim Kursana-Pflegeheim, an einem Stadl im Schmuttertal, der allerdings in Privatbesitz ist, im Bürgerpark oder auf einem Grundstück der Gemeinde an der Oggenhofstraße, auf dem einst die Wohncontainer für Asylbewerber standen.

Noch sei die Entscheidung im Ausschuss nicht gefallen, so Thomas Rittel nach der Sitzung. Themen wie die Einhaltung rechtlicher Vorgaben müssten erst abgearbeitet werden. "Wir haben da als Gemeinde ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit", so der Zweite Bürgermeister, der aktuell die Geschäfte im Rathaus führt, weiter.

Lösung soll bis zum Frühjahr gefunden werden

Einig sei man sich im Ausschuss jedoch gewesen, dass etwas getan werden müsse. "Die Jugendlichen sollen sich ja in Diedorf auch wohlfühlen", so Rittel. Er habe die Hoffnung, dass ihnen bis zum Frühjahr 2022 ein neuer Treffpunkt angeboten werden könne. Auf einer der nächsten Sitzung des Ausschusses sollen dann auch Jugendvertreterinnen und -vertreter eingeladen werden.

