Polizei unterbindet Trunkenheitsfahrten in Diedorf und Welden

Sein "Feierabendbier" könnte einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer teuer zu stehen kommen. Auch ein BMW-Fahrer muss mit einer empfindlichen Anzeige rechnen.

Zwei Trunkenheitsfahrten hat die Polizei Zusmarshausen unterbinden können. Die Autofahrer wurden in Diedorf und in Welden aus dem Verkehr gezogen.

Auf der Staatsstraße zwischen Vogelsang und Biburg bemerkte die Polizei am Freitag um 1.20 Uhr einen BMW-Fahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle ergab ein Alkoholtest bei dem 62-Jährigen einen Wert von 0,6 Promille. Kurz zuvor, am Donnerstag um 23.51 Uhr, war in der Bahnhofstraße in Welden ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer einer allgemeinen Kontrolle unterzogen worden. Nachdem er den Konsum von einem "Feierabendbier" eingeräumt hatte, führten die Beamten ebenfalls einen Test durch, der nur knapp unter der 0,5-Promille-Grenze blieb. Die Weiterfahrt wurde ihm laut Polizei daher untersagt. (thia)