Diedorf

vor 32 Min.

Schule Diedorf muss ohne Schülercafé auskommen

Die Klassenzimmer in der Grund- und Mittelschule Diedorf reichen schon ab September 2021 nicht mehr aus. Jetzt soll vor dem Eingang eine Containerlösung für den Übergang helfen.

Plus An der Grund- und Mittelschule in Diedorf wird umgebaut. Doch mit einer Entscheidung war die Schulfamilie nicht zufrieden. Die Sache wurde nochmals besprochen.

Von Jana Tallevi

Die Unzufriedenheit war Schulleiterin Christine Mayr nach der Gemeinderatssitzung im Juni in Diedorf deutlich anzumerken gewesen. Damals hatte der Rat mehrheitlich entschieden, dass bei dem nun nötigen Umbau einiger Klassenzimmer kein Schülercafé mehr vorgesehen ist. Stattdessen sollen die Kinder der Mittagsbetreuung ihr gemeinsames Mittagessen im Foyer der benachbarten Schmuttertalhalle serviert bekommen. Dort gibt es eine voll ausgestattete Küche. Doch nun hatte die Schulfamilie einen neuen Versuch unternommen, die Mehrheit im Gemeinderat umzustimmen.

