Senior durchbricht in Diedorf mit Vollgas die Garagenwand

Beim Einparken setzt sich plötzlich ein Mercedes selbstständig in Bewegung. Der 78-Jährige kann den Aufprall nicht mehr verhindern.

Einen spektakulären Unfall mit hohem Sachschaden hat es am Mittwoch in Diedorf gegeben. Dabei hatte ein 78-Jähriger beim Einparken mit seinem Mercedes die Rückwand der Garage durchbrochen.

Gegen 17 Uhr wollte der Senior laut Polizei in der Grüntenstraße mit seinem Mercedes in die eigene Garage fahren. Er stieg aus und öffnete zunächst das Garagentor. Als er sich wieder in sein Fahrzeug setzte, um einzuparken, soll seinen Aussagen zufolge das Automatik-Fahrzeug plötzlich ohne eigenes Zutun losgefahren sein. Der 78-jährige habe noch bremsen wollen, fuhr aber wohl mit Vollgas in die Garage und durchbrach dort die Rückwand.

Der Mann konnte sich unverletzt über den Kofferraum aus seinem demolierten Fahrzeug befreien. Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr, die mit rund 20 Personen anrückte und den Mercedes mit einem Seilzug aus der Garagenwand zog. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. (thia)