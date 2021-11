Seniorin rutscht in Diedorf vor einer Ampel dem Vordermann ins Heck

Bei widrigen Witterungsverhältnissen hält eine 74-jährige Autofahrerin nicht genügend Abstand. Als der Vordermann bremsen muss, kann sie nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Ein zu geringer Sicherheitsabstand hat am Montag zu einem Unfall in Diedorf geführt. Die 74-jährige Autofahrerin hatte zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihr an einer roten Ampel halten musste.

Die Seniorin war laut Polizei um 11 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der B300 in nordöstliche Richtung unterwegs. Als ein 33-Jähriger in seinem Ford Focus abbremsen musste, rutschte die Rentnerin aufgrund der Witterungsverhältnisse und des zu geringen Abstands ihrem Vordermann ins Heck. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (thia)