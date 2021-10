Diedorf

Streethockeyplatz: Jugendliche haben einen neuen Vorschlag

Jugendliche und Gemeinderäte sind jetzt am Streethockeyplatz in Diedorf zusammenzukommen, um nach der ausufernden Party zehn Tage zuvor gemeinsam aufzuräumen.

Von Jana Tallevi

Die Botschaft ist klar: "Wir lassen die Jugendlichen nicht allein", sagt Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel. Gemeinsam mit acht weiteren Gemeinderäten aus allen Fraktionen ist er an den Streethockeyplatz an der Hauptstraße in Diedorf gekommen, um gemeinsam mit rund doppelt so vielen Jugendlichen und Jugendpfleger Johannes Bockermann aufzuräumen. Auch eineinhalb Wochen nach der Party vom Freitag, 8. Oktober, waren nämlich die Spuren der Nacht deutlich zu sehen. Es ging auch darum, wie es weitergehen könnte. Die Jugendlichen haben einen Vorschlag.

