Taschendieb bestiehlt Frau im Lidl-Supermarkt in Diedorf

Beim Einkaufen in einem Supermarkt in Diedorf stand eine Frau plötzlich ohne Geldbeutel da. Er wurde ihr anscheinend aus der Jackentasche gestohlen.

Am vergangenen Freitag wurde eine 69-jährige Frau aus Diedorf laut Polizei das Opfer eines Taschendiebes. Die Frau war zwischen 9 und 9.30 Uhr beim Einkaufen im Lidl am Straßfeld in Diedorf. Als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel, den sie in der Jackentasche hatte, verschwunden war.

Taschendieb im Lidl in Diedorf

Die Frau schließt aus, dass sie den Geldbeutel verloren hat und geht daher davon aus, dass ihr dieser aus der Tasche gestohlen wurde. (dav)

