Unbekannte versuchen in Diedorfer Postfiliale einzubrechen

Die Einbrecher scheitern an einer massiven Stahltür. Sachschaden wird dennoch verursacht.

Einbrecher wollten offenbar in eine Postfiliale in Diedorf einsteigen. Wie die Polizei berichtet, haben die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen versucht, in das Gebäude in der Hauptstraße einzubrechen. Mit Werkzeug sei versucht worden, eine massive Stahltür an der Südostseite des Gebäudes aufzuhebeln. Doch der Versuch scheiterte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. (kinp)