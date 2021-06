Diedorf

11:50 Uhr

Unbekannte zerkratzen einen Ford Tourneo in Diedorf

Das Fahrzeug ist über Nacht im Berglesweg geparkt. Als der Besitzer am Morgen losfahren will, bemerkt er Kratzer an der rechten Fahrzeugseite.

Unbekannte haben in Diedorf ein geparktes Auto beschädigt. Bei dem Wagen handelt es sich um einen Ford Tourneo. Nach Auskunft der Polizei war der Ford von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 9.30 Uhr, im Berglesweg in Diedorf geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzten die Täter das Auto an der rechten Fahrzeugseite. Sie verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

