Diedorf

10:58 Uhr

Unbekannte zertrümmern in Diedorf Scheiben an acht Autos

Unbekannter haben an insgesamt acht Autos in Diedorf die Windschutzscheiben eingeschlagen.

Bei einem Gebrauchtwagenhändler in der Riedwiesenstraße in Diedorf gehen Täter offenbar mit einem Hammer an acht Autos zu Werke.

Unbekannter haben an insgesamt acht Autos in Diedorf die Windschutzscheiben eingeschlagen. Offenbar gingen die Täter mit einem Hammer vor. Passiert ist die Tat laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 und 8 Uhr. Die nicht zugelassenen Autos standen auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Riedwiesenstraße. An allen Fahrzeugen hatten die unbekannte Täter die Windschutzscheibe vermutlich mit einem Hammer eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

