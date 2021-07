Unbekannter fährt Auto in Diedorf an und flüchtet

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf eine Unfallflucht in Diedorf.

Ein in Diedorf geparktes Auto ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei stand der Wagen, ein Kia Ceed, in der Zeit zwischen 1. und 10. Juli auf einem Parkplatz an der Gewerbestraße. In dieser Zeit sei er von einem Unbekannten angefahren worden. Die hintere, rechte Türe des Kia wurde dabei zerkratzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Nun suchen die Beamten nach Hinweisen. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)