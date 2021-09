Unbekannter fährt Auto in Diedorf an und flüchtet

Ein in Diedorf geparktes Auto ist offenbar von einem Unbekannten angefahren worden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Diedorf. Demnach wurde ein in der Frühlingsstraße 1 in Diedorf geparkter Wagen am Donnerstag von einem Unbekannten beschädigt. Am linken Fahrzeugheck finden sich laut Polizei Kratzspuren von weißem Fremdlack. Es wird davon ausgegangen, dass ein Unbekannter den geparkten Wagen mit seinem Auto angefahren hat. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. (kinp)