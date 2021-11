Unbekannter zerkratzt in Diedorf die Motorhaube eines Autos

Ein in der Wellenburger Straße geparkter Daimler-Chrysler wird beschädigt. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Die Polizei ermittelt.

Ein unbekannter Täter hat in Diedorf ein geparktes Auto zerkratzt. Wann genau der Vorfall passierte, ist noch unklar.

Nach Auskunft der Polizei stand der Wagen der Marke Daimler-Chrysler seit dem 1. November in der Wellenburger Straße. Bemerkt hat den Schaden der Halter jedoch erst am Mittwoch, 10. November. Der Täter hatte irgendwann in diesem Zeitraum die Motorhaube des Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. (thia)