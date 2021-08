Unfall: Autofahrerin fährt an roter Ampel in Diedorf plötzlich los

Gedankenverloren tritt eine Autofahrerin in Diedorf laut Polizei an einer roten Ampel aufs Gas. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montag gegen 16 Uhr an der Hauptstraße in Diedorf gekommen. Laut Polizei trat eine Autofahrerin gedankenverloren aufs Gas. Dabei stand sie an einer roten Ampel. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau dachte, die Ampel hätte auf grün geschaltet. Mit ihrem Wagen krachte die Frau schließlich auf das Auto, das vor ihr an der Ampel stand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. (kinp)