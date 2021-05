Verkehrsunfall beim vorwärts Einparken in Diedorf

Eine 68-Jährige will vorwärts in eine Parklücke fahren. Dabei touchiert sie allerdings einen bereits geparkten Wagen.

Missglückt ist das Parkmanöver einer 68-jährigen Autofahrerin am Montag in Diedorf. Die Frau verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro.

Passiert ist der Unfall laut Polizei um 10 Uhr in der Frühlingstraße. Die 68-jährige Pkw-Fahrerin rangierte mit ihrem Auto, um vorwärts in eine Parklücke zu gelangen. Dabei touchierte sie allerdings einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und beschädigte die vordere linke Fahrzeugecke. (thia)