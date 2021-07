Vier Fahrzeuge sind an einem Unfall in Diedorf beteiligt

Eine 57-Jährige bremst ihr Auto bis zum Stillstand ab. Zwei Frauen hinter ihr erkennen das gerade noch rechtzeitig, doch die vierte erfasst die Situation zu spät.

Zu einem Auffahrunfall mit Dominoeffekt ist es am Sonntag in Diedorf gekommen. Insgesamt vier Fahrzeuge waren an der Karambolage beteiligt.

Laut Polizei fuhr eine 57-Jährige um 15.30 Uhr auf der B300/Hauptstraße in Richtung Augsburg. Da sie offenbar nicht sicher war, ob sie nach rechts in die Frühlingstraße abbiegen sollte, bremste sie ihren Renault bis zum Stillstand ab. Eine hinter ihr fahrende 21-Jährige im VW und eine gleichaltrige Citroen-Fahrerin bemerkten dies und konnten gerade noch einen Zusammenstoß vermeiden. Allerdings erkannte eine weitere 19-jährige Ford-Fahrerin die Situation zu spät und brachte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie kollidierte in das Heck des Citroen, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den VW geschoben wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 6000 Euro. (thia)