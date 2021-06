Olli Marschall öffnet das Gartenatelier mit neuen Skulpturen

Von soliden Werken aus Holz zu fast schon filigranen Objekten: Die Kunst von Bildhauer Olli Marschall hat sich entwickelt. Das kann nun betrachtet werden.

Der Diedorfer Bildhauer Olli Marschall startet wieder in die Saison des offenen Gartenateliers in Vogelsang. Unter dem Motto "Loch-down-Verlängerung 2021 bis zum Aufbruch..." zeigt er dort Objekte, die in den vergangenen Monaten entstanden sind: Lochobjekte eben, die fast bis zur Auflösung seiner bisherigen Holzkreationen reichen um so "meinem Schaffensdrang quasi "Luft" zu machen", wie der Künstler es selbst beschreibt. Entstanden sind neue, leichte, skelettartige Kunstwerke und Objekte mit regelrechten Höhlensystemen. Sie können nun jeweils sonntags von 15 bis 18 Uhr im Gartenatelier in der Steppacher Straße 1 in Diedorf-Vogelsang bestaunt werden.

Ausgehöhlt und perforiert: Die Kunstwerke von Olli Marschall haben sich verändert. Sie sind jetzt im Gartenatelier zu sehen. Foto: Marschall

Bestehendes verändert sich und nicht selten unumkehrbar - das gilt für Olli Marschall nicht nur im Lockdown der Pandemie 20/21, sondern ist auch die Fortentwicklung seiner Arbeiten. Seit 2018 arbeitet er daran, seine bislang kompakten Skulpturen aus starkem Holz immer weiter aufzubohren und so Höhlungen zu schaffen und Einblicke zu gewähren.

Kleine Konzerte im Gartenatelier sind in Planung

In den vergangenen Jahren war das Gartenatelier zudem auch ein Ort der Begegnung und von Open-Air-Konzerten. Ob das auch in diesem Jahr wieder so sein wird, steht noch nicht fest, kleine Konzerte und Nachtausstellungen sind noch in Planung. Termine werden unter anderem im Internet unter www.ollimarschall.de/neues bekannt gegeben. Zudem können Sondertermine per E-Mail unter mars_art@gmx.de vereinbart werden. (AZ)

